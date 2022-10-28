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Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

Сегодня 09:00
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Россияне накрыли огнем три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую, рассказал в утреннем обращении к населению председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко.

Новости Днепра про Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

К счастью, люди не пострадали.

В Никополе поврежден десяток многоэтажных и частных домов. Оборванные линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

В других районах ночь прошла под звуки сирены и прошла без обстрелов. И в эту минуту спокойно.

 

Новости Днепра про Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

Новости Днепра про Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

Новости Днепра про Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

Новости Днепра про Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

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