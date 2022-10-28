Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

К счастью, люди не пострадали.
В Никополе поврежден десяток многоэтажных и частных домов. Оборванные линии электропередач.
В Красногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.
В других районах ночь прошла под звуки сирены и прошла без обстрелов. И в эту минуту спокойно.
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