У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок

У Дніпрі на вулиці Сурська загорівся приватний будинок.

Пожежа сталася у Шевченківському районі міста. Загорання виникло в одноповерховому приватному будинку та охопило дві кімнати. Вогонь пошкодив домашні речі, меблі та стіни на загальній площі 43 кв.м.

Постраждалих немає. Рятувальники загасили полум’я менше ніж за півгодини.

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