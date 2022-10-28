У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок

Пожежа сталася у Шевченківському районі міста. Загорання виникло в одноповерховому приватному будинку та охопило дві кімнати. Вогонь пошкодив домашні речі, меблі та стіни на загальній площі 43 кв.м.
Постраждалих немає. Рятувальники загасили полум’я менше ніж за півгодини.
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