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У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на вулиці Сурська загорівся приватний будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок

Пожежа сталася у Шевченківському районі міста. Загорання виникло в одноповерховому приватному будинку та охопило дві кімнати. Вогонь пошкодив домашні речі, меблі та стіни на загальній площі 43 кв.м. 

Постраждалих немає. Рятувальники загасили полум’я менше ніж за півгодини. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Сурській горів приватний будинок

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