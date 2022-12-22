В Днепре на набережной неизвестные срезали дерево и скрылись

Изуродованное дерево так и осталось вблизи места, где раньше росло. Хулиганы скрылись.
Теперь сотрудники правоохранительных структур будут выяснять, кто причастен к нанесению вреда экосистеме города.
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