В Днепре на Любарского трамвай сбил человека: комментарий полиции

В результате ДТП пешеход получил травмы.

Вчера, 8 апреля, около 21:00 в Днепре на улице Любарского произошла авария — там мужчина попал под колеса трамвая №9. Его госпитализировали в больницу. Предварительно, у пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, возможный перелом костей носа, ушиб правого плечевого и правого тазобедренного сустава.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что, по предварительной информации, водитель трамвая совершил наезд на мужчину 1989 года рождения, который пересекал трамвайное полотно. В результате ДТП пешеход получил травмы. Следователи открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют все обстоятельства.

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