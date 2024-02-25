В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Антоновича.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На перекрестке легковой автомобиль Skoda влетел на скорости в карету скорой помощи.

По предварительной информации, в результате столкновения есть пострадавшие.

В чем причина столкновения и кто ответственен за столкновение будут выяснять следователи по ДТП.

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