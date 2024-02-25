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  • В Днепре на улице Набережная Заводская Mitsubishi врезался в железобетонную опору

В Днепре на улице Набережная Заводская Mitsubishi врезался в железобетонную опору

Сегодня 08:22
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В Днепре вчера вечером произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на улице Набережная Заводская Mitsubishi врезался в железобетонную опору

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло на улице Набережная Заводская Новокодацкого района города Днепр.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой. С предварительным диагнозом ЗЧМТ мужчина госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении.

Спасатели также выполнили комплекс действий, чтобы предотвратить пожар на проезжей части.

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