В Днепре на улице Набережная Заводская Mitsubishi врезался в железобетонную опору

В Днепре вчера вечером произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло на улице Набережная Заводская Новокодацкого района города Днепр.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой. С предварительным диагнозом ЗЧМТ мужчина госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении.

Спасатели также выполнили комплекс действий, чтобы предотвратить пожар на проезжей части.

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