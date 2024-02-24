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  • Враг нанес 11 ударов дронами-камикадзе и стрелял из артиллерии по Никопольщине

Враг нанес 11 ударов дронами-камикадзе и стрелял из артиллерии по Никопольщине

Сегодня 19:17
просмотров

Сегодня враг в очередной раз обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Враг нанес 11 ударов дронами-камикадзе и стрелял из артиллерии по Никопольщине

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

11 ударов дронами-камикадзе. А еще – артобстрелы. Весь день агрессор целил по Никопольщине. Бил по райцентру, Марганецкому, Покровскому и Мировскому общинам, — заявил председатель ОВА Сергей Лысак.

В результате ударов было повреждено 15 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, автомобили и линии электропередач.

Погибших и раненых нет. Сегодня мы сообщали о том, что в Днепре завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажку.

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