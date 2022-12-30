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В Днепре мужчина выкапывал кабель, чтобы заработать деньги на Новый год

Сегодня 07:15
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29 декабря во время несения службы правоохранители Днепра заметили мужчину, который осуществлял земельные работы без соответствующих документов на улице Театральная.

Новости Днепра про В Днепре мужчина выкапывал кабель, чтобы заработать деньги на Новый год

В ходе проверки было установлено, что 33-летний мужчина выкапывает многожильный медный кабель с целью дальнейшей реализации. По словам злоумышленника, на вырученные деньги он собирался отмечать Новый год.
 
Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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