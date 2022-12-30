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У Дніпрі чоловік викопував кабель, щоб заробити гроші на Новий рік

Сьогодні 07:15
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29 грудня під час несення служби правоохоронці Дніпрі помітили чоловіка, який здійснював земельні роботи без відповідних документів на вулиці Театральна.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викопував кабель, щоб заробити гроші на Новий рік

В ході перевірки було встановлено, що 33-річний чоловік викопує багатожильний мідний кабель, з метою подальшої реалізації. За словами зловмисника, на виручені гроші він збирався святкувати Новий рік.

Даного громадянина було затримано та доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викопував кабель, щоб заробити гроші на Новий рікУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викопував кабель, щоб заробити гроші на Новий рікРусский

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