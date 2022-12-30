У Дніпрі чоловік викопував кабель, щоб заробити гроші на Новий рік

В ході перевірки було встановлено, що 33-річний чоловік викопує багатожильний мідний кабель, з метою подальшої реалізації. За словами зловмисника, на виручені гроші він збирався святкувати Новий рік.
Даного громадянина було затримано та доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.
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