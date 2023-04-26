В Днепре мужчина швырнул «коктейль Молотова» в работников ДТЭК

В Днепре мужчина швырнул "коктейль Молотова" в машину ДТЭК.

Инцидент произошел во вторник, 25 апреля, на улице Трифона Гладченко, что в Новокодакском районе Днепра.

Как рассказали в полиции, рабочие ДТЭК приехали спиливать старые деревья, которые могли упасть и повредить линии электропередач. У них были все необходимые для этого документы. Впрочем, владельцу одного из домов это не понравилось, поэтому он начал ругаться работников и требовать, чтобы они остановились.

Позже он вынес из дома «коктейль Молотова» и швырнул его в сторону служебного автомобиля ДТЭК. Огонь попал в корзину вышки, где стоял работник. К счастью, мужчина не пострадал. С ним все хорошо.

На место происшествия вызвали полицию. 54-летний хулиган был задержан. 26 апреля ему объявили о подозрении. Если его вину докажут, то мужчине грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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