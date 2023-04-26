У Дніпрі чоловік жбурнув “коктейль Молотова” в працівників ДТЕК

У Дніпрі чоловік жбурнув "коктейль Молотова" в машину ДТЕК.

Інцидент стався у вівторок, 25 квітня, на вулиці Трифона Гладченка, що в Новокодацькому районі Дніпра.

Як розповіли в поліції, робітники ДТЕК приїхали спилювати старі дерева, які могли впасти та пошкодити лінії електропередач. У них були всі необхідні для цього документи. Втім, власнику одного із будинків це не сподобалося, тому він почав лаятися на працівників та вимагати, щоб вони зупинилися.

Пізніше він виніс з дому “коктейль Молотова” та жбурнув його в сторону службового автомобіля ДТЕК. Вогонь попав в корзину вишки, де в той момент стояв працівник. На щастя, чоловік не постраждав. З ним все добре.

На місце події викликали поліцію. 54-річного хулігана затримали. 26 квітня йому оголосили про підозру. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

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