В Днепре без вести пропал 7-летний мальчик, который не разговаривает

Как сообщили в полиции, 20 мая, около 9 часов утра 7-летний Миша ушел дома и не вернулся. Ребенок проживает на улице Белинского в Индустриальном районе города.
До настоящего времени родные не знают, где находится ребенок. Поиски затруднены тем, что мальчик не разговаривает.
Приметы ребенка: рост 120 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.
Мальчик был одет: синяя кофта с длинным рукавом, колготки в полоску серые, темно-синяя обувь.
Особые приметы: ребенок не разговаривает.
Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении малолетнего Михаила Бондарука, 2016 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.
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