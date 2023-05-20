В Днепре без вести пропал 7-летний мальчик, который не разговаривает

Ребенок ушел из дома и исчез.

Как сообщили в полиции, 20 мая, около 9 часов утра 7-летний Миша ушел дома и не вернулся. Ребенок проживает на улице Белинского в Индустриальном районе города.

До настоящего времени родные не знают, где находится ребенок. Поиски затруднены тем, что мальчик не разговаривает.

Приметы ребенка: рост 120 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Мальчик был одет: синяя кофта с длинным рукавом, колготки в полоску серые, темно-синяя обувь.

Особые приметы: ребенок не разговаривает.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении малолетнего Михаила Бондарука, 2016 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

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