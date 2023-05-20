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У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє

Сьогодні 11:47
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Дитина пішла з дому та зникла.

Новости Днепра про У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє

Як повідомили в поліції, 20 травня, близько 9 години ранку 7-річний Михайлик пішов дому та не повернувся. Дитина мешкає на вулиці Белінського, що в Індустріальному районі міста. 

До теперішнього часу рідні не знають, де знаходиться дитина. Пошуки ускладнені тим, що хлопчик не розмовляє. 

Прикмети дитини: зріст 120 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Хлопчик був одягнений: синя кофта з довгим рукавом, панчохи в полоску сірі, темно-синє взуття. 

Особливі прикмети: дитина не розмовляє.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування малолітнього Михайла Бондарука, 2016 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

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Новости Днепра про У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляєУкраїнська

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