У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє

Дитина пішла з дому та зникла.

Як повідомили в поліції, 20 травня, близько 9 години ранку 7-річний Михайлик пішов дому та не повернувся. Дитина мешкає на вулиці Белінського, що в Індустріальному районі міста.

До теперішнього часу рідні не знають, де знаходиться дитина. Пошуки ускладнені тим, що хлопчик не розмовляє.

Прикмети дитини: зріст 120 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Хлопчик був одягнений: синя кофта з довгим рукавом, панчохи в полоску сірі, темно-синє взуття.

Особливі прикмети: дитина не розмовляє.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування малолітнього Михайла Бондарука, 2016 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

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