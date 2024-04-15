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В Днепре 5 автобусов и троллейбус на неделю изменят схему движения

Сегодня 13:12
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В Днепре ожидаются большие перемены в работе транспорта.

Новости Днепра про В Днепре 5 автобусов и троллейбус на неделю изменят схему движения

С 16 по 22 апреля 2024 в связи с ремонтом дорожного покрытия по ул. Богдана Хмельницкого будут действовать изменения в движении общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Сменят движение пять автобусов и один троллейбус. В частности:

– на протяжении всего периода автобусы № 43, 98, 158 через ул. Каштановую;
— в течение всего периода троллейбус № 15 будет следовать через ул. Каштановую без заезда на ул. Богдана Хмельницкого. Из-за этого отменяются остановки «ул. Богдана Хмельницкого» и «просп. Петра Калнышевского». Остановка «ул. Осенняя» в направлении завода на время ремонта будет в оба направления движения;
— 16-18 апреля автобус №31 будет двигаться в объезд по ул. Цветки Цисык;
– 19-22 апреля автобус № 57А будет объезжать перекрытый участок по ул. Калиновой.

О каких-либо изменениях сообщат дополнительно, отметили в департаменте транспорта.

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