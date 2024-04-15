В Днепре 5 автобусов и троллейбус на неделю изменят схему движения

С 16 по 22 апреля 2024 в связи с ремонтом дорожного покрытия по ул. Богдана Хмельницкого будут действовать изменения в движении общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Сменят движение пять автобусов и один троллейбус. В частности:
– на протяжении всего периода автобусы № 43, 98, 158 через ул. Каштановую;
— в течение всего периода троллейбус № 15 будет следовать через ул. Каштановую без заезда на ул. Богдана Хмельницкого. Из-за этого отменяются остановки «ул. Богдана Хмельницкого» и «просп. Петра Калнышевского». Остановка «ул. Осенняя» в направлении завода на время ремонта будет в оба направления движения;
— 16-18 апреля автобус №31 будет двигаться в объезд по ул. Цветки Цисык;
– 19-22 апреля автобус № 57А будет объезжать перекрытый участок по ул. Калиновой.
О каких-либо изменениях сообщат дополнительно, отметили в департаменте транспорта.
Читайте также:
Автор:
Зарегистрировать или перерегистрировать авто в Украине можно через Сервисный центр,…
На пересечении Кельнского бульвара и проспекта Яворницкого в Днепре стоит…
Скоро с «лица» города исчезнет еще один старинный дом времен…
Загадочная девушка, которая прошлым летом наделала шума в Днепре, вернулась…
Зарегистрировать или перерегистрировать авто в Украине можно через Сервисный центр, а можно через «Дію». Для этого нужен ряд документов, а также средства для оплаты услуг.
На пересечении Кельнского бульвара и проспекта Яворницкого в Днепре стоит небольшое старинное здание. За весь его долгий период существование в здании сменилось несколько владельцев, а само оно несколько раз меняло свое предназначение.
Скоро с «лица» города исчезнет еще один старинный дом времен Екатеринослава. Здание на улице Европейской несколько лет стояло заброшены, а сейчас там появились стенды, сообщающие, что на месте дома из екатеринославского кирпича.
Загадочная девушка, которая прошлым летом наделала шума в Днепре, вернулась в новом амплуа.
Днепропетровщина среди самых дорогих регионов Украины.
Украинская группа «Антитела» открыла предпродажу билетов на стадионное шоу в Ялте на 23 августа 2024 года.
В Днепре произошла незначительная авария с участием такси и легковушки.
В небе над Днепром два дня подряд наблюдали необычное оптическое явление.
В Кривом Роге в Днепропетровской области выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки.
В Днепропетровской области нашли куски окаменелостей, которым может быть более 10 миллионов лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!