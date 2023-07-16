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В Днепре 17 июля будут выключать свет: где именно

Сегодня 20:04
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В понедельник, 17 июля, в Днепре запланировано отключение электроэнергии на четырех улицах.

Новости Днепра про В Днепре 17 июля будут выключать свет: где именно

Это связано с проведением плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЕК.

Так, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Призаводская: 2, 4;
  • ул. Строителей: 26, 30;
  • ул. Алана Шепарда: 33;
  • ул. Строителей: 27, 27А.

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