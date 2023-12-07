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В декабре жители Днепра смогут насладиться 5 уникальными астрономическими явлениями: даты

Сегодня 09:02
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В декабре жители Днепра смогут насладиться 5 уникальными астрономическими явлениями.

Новости Днепра про В декабре жители Днепра смогут насладиться 5 уникальными астрономическими явлениями: даты

В небольшой телескоп можно будет увидеть очень яркий Меркурий, а вот метеоритные потоки Геминиды и Урсиды будут заметны на ночном небе даже невооруженным глазом.

Об этом сообщает издание Popular Science.

Яркий Меркурий – 6-8 декабря

С 6 по 8 декабря Меркурий будет находиться в самой высокой точке в ночном небе. Чтобы увидеть самую маленькую планету нашей Солнечной системы, понадобится бинокль или телескоп. Нужно смотреть на юго-запад через полчаса после захода Солнца. Меркурий можно будет увидеть всего в течение 30 минут. Но в это время он будет очень ярким.

Пик метеорного потока Геминиды — 13-14 декабря

Это один из сильнейших метеорных потоков. В его пик в атмосфере сгорает до 120 метеоритов в час. Чтобы насладиться этим явлением, нужно наблюдать за небом в 2 часа ночи 13 и 14 декабря. Как раз в эти ночи Луна должна быть не слишком яркой, поэтому ее сияние не будет мешать наблюдениям.

Зимнее солнцестояние – 22 декабря

В день солнцестояния одна половина планеты будет направлена от Солнца, а другая — к нему. На самом деле это длится лишь мгновение, когда Северное полушарие максимально далеко наклонено от Солнца. 22 декабря будет самый короткий день года и самая длинная ночь. С каждым следующим днем ​​будет увеличиваться продолжительность светового дня, вплоть до летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня 2024 года.

Пик метеорного потока Урсиды — 21-22 декабря

Поток Урсиды образуется из обломков кометы 8P. Он не так эффектен, как Геминиды, потому что в час можно увидеть только 20 метеоритов. Поскольку в эту ночь Луна приближается к своей полной фазе, то она будет немного мешать сполна насладиться потоком Урсиды. Чтобы увидеть «падающие звезды», нужно смотреть на созвездие Малой Медведицы.

Полнолуние – 27 декабря

Эксперты заявляют, что последняя полная Луна в 2023 году будет очень яркой. Также они отмечают, что в декабре она будет находиться дольше над горизонтом, чем обычно это происходит во время полнолуния.

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