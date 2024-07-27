В Днепре заметили редкого ядовитого паука

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».
Этот паук может пронзить укусом кожу, который яд вызывает сильные боли, отеки, повышение температуры и артериального давления, — говорится в сообщении.
Желтый паук или (Cheiracanthium punctorium) — никогда не был распространен в Украине.
Из-за аномальной жары этот житель Центральной Европы мигрировал на Днепропетровщину.
Укус паука очень болезненный и похож на укус осы, яд может действовать в организме до трех суток.
При контакте с этим видом следует немедленно обратиться к врачам.
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