Пытался проскочить: в Днепре автомобиль залетел под трамвай (ВИДЕО)

В Днепре произошло ДТП с трамваем.

В среду, 6 декабря, возле одного из корпусов медицинского университета, на остановке «Медакадемия» автомобиль подлетел под трамвай №5.

На видео, опубликованном очевидцами видно, что машина попала под трамвай. Вероятно, водитель пытался успеть проскочить перед вагоном, но не удалось.

О состоянии водителя сейчас ничего не известно, но информация о пострадавших не поступала. Из-за ДТП не курсируют трамваи по направлению к Нагорке на проспекте Гагарина.

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