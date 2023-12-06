Пытался проскочить: в Днепре автомобиль залетел под трамвай (ВИДЕО)

В среду, 6 декабря, возле одного из корпусов медицинского университета, на остановке «Медакадемия» автомобиль подлетел под трамвай №5.
На видео, опубликованном очевидцами видно, что машина попала под трамвай. Вероятно, водитель пытался успеть проскочить перед вагоном, но не удалось.
О состоянии водителя сейчас ничего не известно, но информация о пострадавших не поступала. Из-за ДТП не курсируют трамваи по направлению к Нагорке на проспекте Гагарина.
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