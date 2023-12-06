Женщин больше: из всех переселенцев на Днепропетровщине только пятая часть — мужчины

Такие данные сообщили в Днепропетровском областном совете.
По официальным подсчетам, с 24 февраля 2022 по 23 октября 2023 на территорию Днепропетровщины переехало 400 тысяч человек, которые считаются внутренне перемещенными лицами. Это один из самых высоких показателей в Украине, отмечают в облсовете.
Из них мужчины составляют лишь пятую часть, остальные — женщины, дети и пожилые люди. Все они нуждаются в социальной защите. Самые уязвимые — пожилые люди, не имеющие родственников и одинокие матери.
Больше всего в Днепропетровщину переезжали из соседней Донецькой области, многие из Луганщины и Херсонщины. Есть переселенцы даже из Полтавщины, хотя эта область единственная из всех перечисленных, где не велись боевые действия.
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