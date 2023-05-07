В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела

Тогда, 29 апреля, из-за очередного российского террора загорелись два частных дома и хозяйственное помещение в поселке Малотарановка. На месте обстрела спасатели нашли Лизу и ее мать. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепра. За жизнь мамы девочки до сих пор борются врачи.
У погибшей остались старший брат и тети. Отец, Джон Невара, умер 8 марта 2023 года. Он был известным врачом-отоларингологом в Краматорске. После полномасштабного вторжения семья эвакуировалась из Донецкой области в Черкасскую. Отец Лизы возглавил фельдшерский пункт в селе Скориковка. После его смерти семья была вынуждена вернуться на Донбасс, где их и постигла трагедия.
Елизавету вспоминают как светлого и прекрасного ребенка. Она училась в Краматорской школе №10.
«Лиза была хрупкой, тихой, скромной. Она была не только прекрасной ученицей, но и приветливой и добродушной, всегда могла поднять настроение друзьям и учителям. Мы будем помнить ее, как тот лучик света, который освещал жизнь семьи, учителей, друзей», — рассказали о погибшей педагоги из ее школы.
Читайте также:
Автор:
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предполагает,…
В мае планируется серия мощных магнитных бурь, которые накроют Землю…
В понедельник, 8 мая, в Днепре ряд жилых домов останется…
Приднепровская железная дорога назначила четыре новые электрички, которые будут курсировать…
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предполагает, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая, ведь "часто выбирает для этого символические даты".
В мае планируется серия мощных магнитных бурь, которые накроют Землю из-за неизвестного взрыва на Солнце. Эти периоды будут особенно опасными для определенных категорий, однако плохое самочувствие и слабость могут настигнуть даже абсолютно здоровых людей.
В понедельник, 8 мая, в Днепре ряд жилых домов останется без электроэнергии. Свет исчезнет с 8:00 до 17:00.
Приднепровская железная дорога назначила четыре новые электрички, которые будут курсировать через населенные пункты Днепропетровщины. Один из пригородных поездов начнет работу уже 10 мая, остальные три - 11-го.
В Запорожье разыскивают пропавшего 14-летнего Захария Ревкова-Вайса. Последний раз он был дома 5 мая в 20:00. Родные предполагают, что подросток может находиться в Днепропетровской области.
В Днепре анонимы продолжают отправлять в колл-центры и на электронную почту СБУ сообщения о заминировании критически важных объектов инфраструктуры. За минувшие сутки успели "заминировать" 288 локаций.
В субботу, 6 мая, на Херсонщине погибли 6 работников ГСЧС, еще двое получили ранения. Они выполняли задание по разминированию, как вдруг враг открыл огонь.
В Кривом Роге задержали местного жителя, который похищал средства со счетов граждан. Он обманул по меньшей мере 23 человека по всей Украине.
Этой ночью, 7 мая, российские террористы в очередной раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. Вражеские снаряды унесли жизнь человека.
Зонт сегодня не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!