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  • В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела

В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела

Сегодня 15:43
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В больнице Днепра умерла 16-летняя Елизавета Невара, которую днепровские врачи спасали после вражеского обстрела поселка Малотарановка Краматорского района 29 апреля. Девочка получила тяжелые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью даже после всех попыток медиков изменить ситуацию.

Новости Днепра про В больнице Днепра умерла 16-летняя девушка из Донецкой области, которую спасали после вражеского обстрела

Тогда, 29 апреля, из-за очередного российского террора загорелись два частных дома и хозяйственное помещение в поселке Малотарановка. На месте обстрела спасатели нашли Лизу и ее мать. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепра. За жизнь мамы девочки до сих пор борются врачи.

У погибшей остались старший брат и тети. Отец, Джон Невара, умер 8 марта 2023 года. Он был известным врачом-отоларингологом в Краматорске. После полномасштабного вторжения семья эвакуировалась из Донецкой области в Черкасскую. Отец Лизы возглавил фельдшерский пункт в селе Скориковка. После его смерти семья была вынуждена вернуться на Донбасс, где их и постигла трагедия.

Елизавету вспоминают как светлого и прекрасного ребенка. Она училась в Краматорской школе №10.

«Лиза была хрупкой, тихой, скромной. Она была не только прекрасной ученицей, но и приветливой и добродушной, всегда могла поднять настроение друзьям и учителям. Мы будем помнить ее, как тот лучик света, который освещал жизнь семьи, учителей, друзей», — рассказали о погибшей педагоги из ее школы.

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