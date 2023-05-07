У лікарні Дніпра померла 16-річна дівчина з Донеччини, яку рятували після ворожого обстрілу

У лікарні Дніпра померла 16-річна Єлизавета Невара, яку дніпровські лікарі рятували після ворожого обстрілу селища Малотаранівка Краматорського району 29 квітня. Дівчинка отримала важкі поранення, які виявилися несумісні з життям навіть після всіх намагань медиків змінити ситуацію.

Тоді, 29 квітня, через черговий російський терор загорілися два приватні будинки і господарське приміщення у селищі Малотаранівка. На місці обстрілу рятувальники знайшли Лізу та її матір. Обох у важкому стані доправили до лікарні Дніпра. За життя мами дівчинки досі борються лікарі.

У загиблої залишилися старший брат і тітки. Батько, Джон Невара, помер 8 березеня 2023 року. Він був відомим лікарем-отоларингологом у Краматорську. Після повномасштабного вторгнення родина евакуювалася з Донеччини на Черкащину. Батько Лізи очолив фельдшерський пункт у селі Скориківка. Після його смерті сім’я була вимушена повернутися на Донеччину, де їх і спіткала трагедія.

Єлизавету згадують як світлу та прекрасну дитину. Вона навчалася у Краматорській школі №10.

«Ліза була тендітною, тихою, скромною. Вона була не лише прекрасною ученицею, а й привітною та добродушною, завжди могла підняти настрій друзям та вчителям. Ми будемо пам’ятати її, як той промінчик світла, який освітлював життя родини, вчителів, друзів», – розповіли про загиблу педагоги з її школи.

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