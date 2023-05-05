Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Также было уничтожено 16 артсистем и 17 БПЛА противника.

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