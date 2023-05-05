Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

Сегодня 10:00
просмотров

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Также было уничтожено 16 артсистем и 17 БПЛА противника.

Новости Днепра про Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 3710 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,
  • РСЗО — 550 (+3) ед,
  • средства ПВО — 304 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17),
  • крылатые ракеты — 947 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,
  • специальная техника — 373 (+3).

Читайте также:

Новости Днепра про Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от ГенштабаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники

    Оккупанты направили на Днепропетровскую область 2 беспилотника. Их успешно уничтожили…

    Массированный удар по территории нашей страны: ситуация на фронте сегодня 5 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Массированный удар по территории нашей страны: ситуация на фронте сегодня 5 мая

    Российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где…

    В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец

    1 мая оборвалась жизнь защитника из Днепропетровской области Горобца Ярослава…

    COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания

    Берегите себя!

    Последние новости

    В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь
    В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 10:07
    1
    просмотров
    Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево
    Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево

    В Днепре на улице Сечевых Стрельцов Honda на скорости влетела в дерево. Погиб водитель

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники
    В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники

    Оккупанты направили на Днепропетровскую область 2 беспилотника. Их успешно уничтожили военные из воздушного командования "Схід".

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 мая

    5 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Массированный удар по территории нашей страны: ситуация на фронте сегодня 5 мая
    Массированный удар по территории нашей страны: ситуация на фронте сегодня 5 мая

    Российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Спортсмен из Днепра Даниил Хаммерман — призер Чемпионата Европы по тхэквондо-2023
    Спортсмен из Днепра Даниил Хаммерман — призер Чемпионата Европы по тхэквондо-2023

    Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец
    В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец

    1 мая оборвалась жизнь защитника из Днепропетровской области Горобца Ярослава Юрьевича. Трагедия произошла в Бахмуте Донецкой области. У бойца остались жена, годовалая дочь и мать.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло
    Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания
    COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания

    Берегите себя!

    Вчера 22:00
    просмотров
    Днепровские каратисты стали лучшими на всеукраинских соревнованиях
    Днепровские каратисты стали лучшими на всеукраинских соревнованиях

    Поздравляем с высокими результатами!

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх