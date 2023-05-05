Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,

танків – 3710 (+3) од,

бойових броньованих машин – 7224 (+8) од,

артилерійських систем – 2978 (+16) од,

РСЗВ – 550 (+3) од,

засоби ППО – 304 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17),

крилаті ракети – 947 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од,

спеціальна техніка – 373 (+3).

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