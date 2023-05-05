Сайт Дніпра Новини Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано, танків – 3710 (+3) од, бойових броньованих машин – 7224 (+8) од, артилерійських систем – 2978 (+16) од, РСЗВ – 550 (+3) од, засоби ППО – 304 (+0) од, літаків – 308 (+0) од, гелікоптерів – 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17), крилаті ракети – 947 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од, спеціальна техніка – 373 (+3). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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