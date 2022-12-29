Умер легендарный футболист Пеле

Знаменитый бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет из-за тяжелой болезни.

Пеле был госпитализирован в конце ноября на фоне респираторной инфекции. При этом с сентября прошлого года бразилец получал терапию от рака после удаления опухоли толстой кишки.

В последнее время состояние Короля футбола резко ухудшилось, химиотерапия уже не помогала, у бразильца начались сердечная и почечная недостаточность. Врачи оказывали ему лишь паллиативную помощь.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне за клубы «Сантос» (1956-1974) и «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). В составе сборной Бразилии нападающий провел 92 матча и забил 77 голов. Он является единственным футболистом в истории, который во время игровой карьеры трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Пеле является лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета, а также лучшим футболистом прошлого столетия по версии целого ряда других организаций и СМИ.

Согласно исследованию International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилец замыкает топ-3 лучших бомбардиров на официальных турнирах высшего уровня (762 гола) вслед за Лионелем Месси и лидирующим Криштиану Роналду. С учетом товарищеских поединков за все команды Пеле отметился 1283 забитыми мячами.

В 1995-1998 годах легендарный футболист занимал должность министра спорта Бразилии.

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