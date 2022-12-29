Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Умер легендарный футболист Пеле

Сегодня 21:35
просмотров

Знаменитый бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет из-за тяжелой болезни.

Новости Днепра про Умер легендарный футболист Пеле

Пеле был госпитализирован в конце ноября на фоне респираторной инфекции. При этом с сентября прошлого года бразилец получал терапию от рака после удаления опухоли толстой кишки.

В последнее время состояние Короля футбола резко ухудшилось, химиотерапия уже не помогала, у бразильца начались сердечная и почечная недостаточность. Врачи оказывали ему лишь паллиативную помощь.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне за клубы «Сантос» (1956-1974) и «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). В составе сборной Бразилии нападающий провел 92 матча и забил 77 голов. Он является единственным футболистом в истории, который во время игровой карьеры трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Пеле является лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета, а также лучшим футболистом прошлого столетия по версии целого ряда других организаций и СМИ.

Согласно исследованию International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилец замыкает топ-3 лучших бомбардиров на официальных турнирах высшего уровня (762 гола) вслед за Лионелем Месси и лидирующим Криштиану Роналду. С учетом товарищеских поединков за все команды Пеле отметился 1283 забитыми мячами.

В 1995-1998 годах легендарный футболист занимал должность министра спорта Бразилии.

Читайте также:

Новости Днепра про Умер легендарный футболист ПелеУкраїнська Новости Днепра про Умер легендарный футболист ПелеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине

    В течение дня Никопольщина была объектом вражеских обстрелов.

    В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света

    По состоянию на 18:00 29 декабря в Днепре снова применяются…

    Водителей Днепра приглашают на «Новогодний автопробег-2023»
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Водителей Днепра приглашают на «Новогодний автопробег-2023»

    В пятницу, 30 декабря, в Днепре пройдет мероприятие для автомобилистов.…

    Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ, — Генштаб

    Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском…

    Последние новости

    309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине
    309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине

    В течение дня Никопольщина была объектом вражеских обстрелов.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света
    В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света

    По состоянию на 18:00 29 декабря в Днепре снова применяются стабилизационные отключения света. Городские власти сделали все возможное, чтобы как можно оперативнее восстановить работу всей критической инфраструктуры.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Водителей Днепра приглашают на «Новогодний автопробег-2023»
    Водителей Днепра приглашают на «Новогодний автопробег-2023»

    В пятницу, 30 декабря, в Днепре пройдет мероприятие для автомобилистов. Он получил название «Новогодний автопробег-2023». Водителей и представителей автомобильных клубов призывают присоединяться.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ, — Генштаб
    Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ, — Генштаб

    Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре на маршруты вернули технические рейсы электротранспорта
    В Днепре на маршруты вернули технические рейсы электротранспорта

    Утром 29 декабря из-за вражеской атаки по Украине в Днепре остановился весь электротранспорт, так как исчезло напряжение на всех тяговых подстанциях. В 17:00 на маршруты снова вернули технические рейсы электротранспорта.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    В отношении депутатов от запрещенной ОПЗЖ возбуждено уголовное дело: письмо от Офиса генпрокурора
    В отношении депутатов от запрещенной ОПЗЖ возбуждено уголовное дело: письмо от Офиса генпрокурора

    Представителей ОПЗЖ подозревают в госизмене.

    Сегодня 18:26
    1
    просмотров
    «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)
    «Лагерный» базар и «певица» у входа: редкие ретро-фото «Нагорного» ринка в Дніпре (ФОТО)

    Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы архитектора Олега Петрова. На этом месте начали торговать еще в 1870 году, а местные называли перекресток Ярмарочной площадью. Сначала тут торговали только в установленные дни – тогда на рынок съезжалось…

    Сегодня 18:04
    просмотров
    Жительница Павлограда поддерживала оккупацию Украины
    Жительница Павлограда поддерживала оккупацию Украины

    Житель Павлограда поддерживала оккупацию Украины и распространяла российскую пропаганду.

    Сегодня 17:40
    просмотров
    Как будет в Днепре курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь
    Как будет в Днепре курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь

    Очень скоро днепряне будут встречать новый, 2023 год. Если вы собираетесь в гости 31 декабря или 1 января, эта информация для вас.

    Сегодня 17:36
    0
    просмотров
    В Днепре на пожаре погибла 88-летняя женщина
    В Днепре на пожаре погибла 88-летняя женщина

    Вчера, 28 декабря, в 17:11 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Серова.

    Сегодня 17:24
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх