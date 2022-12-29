Помер легендарний футболіст Пеле

Знаменитий бразильський футболіст Пеле помер у віці 82 років через тяжку хворобу.

Пеле було госпіталізовано наприкінці листопада на тлі респіраторної інфекції. При цьому з вересня минулого року бразилець отримував терапію від раку після видалення пухлини товстої кишки.

Останнім часом стан Короля футболу різко погіршився, хіміотерапія вже не допомагала, у бразильця почалися серцева та ниркова недостатність. Лікарі надавали йому лише паліативну допомогу.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби “Сантос” (1956-1974) та “Нью-Йорк Космос” (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар’єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м’ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

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