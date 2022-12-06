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Украинские военные за сутки отразили все атаки врага на Донбассе, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 5 декабря успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Новости Днепра про Украинские военные за сутки отразили все атаки врага на Донбассе, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Чергиговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населённого пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенные пункты, в частности Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спирное, Каменка, Марьинка.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов более 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Железнодорожное, Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и Херсон.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

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Новости Днепра про Украинские военные за сутки отразили все атаки врага на Донбассе, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные за сутки отразили все атаки врага на Донбассе, - ГенштабРусский

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