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Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку

Сегодня 21:15
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Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали детей.

Новости Днепра про Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Сегодня, 17 апреля, в сети начали распространять интервью «вагнеровцев», во время которого они рассказали об убийстве гражданских и пленных в Украине.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка», — отмечают правоохранители.

Также в ОГП подчеркивают, что осуществляют процессуальное руководство в делах, которые связаны с действиями представителей ЧВК, которые воюют на стороне России.

Их проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений.

О подозрении уже сообщили руководителю ЧВК “Вагнера” и руководителю одного из подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность.

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