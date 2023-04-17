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Вбивство дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевірку

Сьогодні 21:15
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Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК "Вагнера" про те, що вони вбивали дітей.

Новости Днепра про Вбивство дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевірку

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Сьогодні, 17 квітня, у мережі почали поширювати інтерв’ю “вагнерівців”, під час якого вони розповіли про вбивство цивільних та полонених в Україні.

“До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку”, – зазначають правоохоронці.

Також в ОГП наголошують, що здійснюють процесуальне керівництво у справах, пов’язаних з діями представників ПВК, які воюють на боці Росії.

Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів.

Про підозру вже повідомили керівнику ПВК “Вагнера” та керівнику одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність.

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Новости Днепра про Вбивство дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевіркуУкраїнська Новости Днепра про Вбивство дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевіркуРусский

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