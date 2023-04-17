Угрожал взорвать гранату: на Днепропетровщине задержали мужчину

Жінка повідомила у поліцію, що її 29-річний син наказав всім вийти з квартири та погрожує підірвати гранату.

Правоохранители оцепили место происшествия и начали переговоры с подозреваемым, который угрожал взорвать гранату. На место также вызвали спецназовцев. Взрывотехникам удалось уговорить мужчину выдать боеприпас. Его передали следственно-оперативной группе. Кроме гранаты «Ф-1» и запала, из квартиры правоохранители изъяли патроны калибра 5,45 мм.

Вещественные доказательства были направлены для проведения экспертизы.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По согласованию с прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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