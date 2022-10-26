В Кривом Роге возле Дворца культуры похитили деревья (фото)

«Две недели назад перед КМР «ПК «Терновский» было высажено 460 саженцев кустарников.

Об этом сообщили организатор эко-акции по благоустройству указанной территории и активный общественный деятель Татьяна Подпалко.

Некоторые «хорошие люди» украли саженцы, только что посаженные для озеленения территории, прилегающей к Терновскому ПК.

россия несет всюду разрушения и смерть.

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