В Кривом Роге возле Дворца культуры похитили деревья (фото)

Об этом сообщили организатор эко-акции по благоустройству указанной территории и активный общественный деятель Татьяна Подпалко.
«Две недели назад перед КМР «ПК «Терновский» было высажено 460 саженцев кустарников.
Воспользовавшись ограничением освещения, «добрые люди» украли 16 кустов рассады: яливца – 8 шт., кариоптерии – 2 шт., барбарис – 3 шт., спирея – 3 шт.
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