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У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)

Сьогодні 06:45
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Якісь «добрі люди» викрали щойно посаджені для озеленення прилеглої до ПК «Тернівський» території саджанці.

Новости Днепра про У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)

Про це повідомила організаторка екоакції з озеленення зазначеної території та активна громадська діячка Тетяна Підпалько.

«Два тижні тому перед КЗ «ПК«ТЕРНІВСЬКИЙ» КМР було висаджено 460 саджанців чагарників.

Користуючись обмеженням освітлення, «добрі люди» викрали 16 кущів саджанців: яливцю – 8 од, каріоптерісу – 2 од., барбарису – 3 од., спіреї – 3 од.

Мешканці 17 кварталу, якщо хтось бачив, вчора увечері людину чи декілька людей, на клумбах перед палацом культури, повідомте, будь ласка, мені чи керівництву ПК «Тернівський».

 

Новости Днепра про У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)

Новости Днепра про У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)

Новости Днепра про У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)

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Новости Днепра про У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі біля Палацу культури викрали деревця (фото)Русский

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