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В Днепре водитель передавал данные генштаба РФ: его будут судить за госизмену

Сегодня 14:04
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В Днепре задержан водитель, который сливал данные россиянам.

Новости Днепра про В Днепре водитель передавал данные генштаба РФ: его будут судить за госизмену

Об этом сообщает областная прокуратура.

Водитель одного из частных предприятий добровольно согласился сотрудничать с генштабом РФ. По данным следствия, житель Днепра собирал и передавал своим кураторам в вооруженных силах России информацию о расположении сил обороны в Днепропетровской области.

В частности, он сливал координаты радиолокационных станций и блокпостов Сил терробороны ВСУ. Кроме этого, водитель информировал россиян о точном месторасположении объектов критической инфраструктуры, среди которых были тяговые и электроподстанции.

Его поймали в январе 2023 года, когда водитель выполнял очередное поручение и фотографировал нужные объекты. Тогда у него изъяли телефон с доказательствами и объявили ему о подозрении.

В настоящее время водитель находится под стражей, ему грозит пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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