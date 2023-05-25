В Днепре водитель передавал данные генштаба РФ: его будут судить за госизмену

В Днепре задержан водитель, который сливал данные россиянам.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Водитель одного из частных предприятий добровольно согласился сотрудничать с генштабом РФ. По данным следствия, житель Днепра собирал и передавал своим кураторам в вооруженных силах России информацию о расположении сил обороны в Днепропетровской области.

В частности, он сливал координаты радиолокационных станций и блокпостов Сил терробороны ВСУ. Кроме этого, водитель информировал россиян о точном месторасположении объектов критической инфраструктуры, среди которых были тяговые и электроподстанции.

Его поймали в январе 2023 года, когда водитель выполнял очередное поручение и фотографировал нужные объекты. Тогда у него изъяли телефон с доказательствами и объявили ему о подозрении.

В настоящее время водитель находится под стражей, ему грозит пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: