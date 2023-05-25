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  • Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

Сегодня 10:14
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В Днепре нуждается в помощи котик Янтарик

Новости Днепра про Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Кота Янтарика нашли вблизи железнодорожных путей. Когда его увидели местные жители, пушистик был весь в крови и с оторванной передней лапкой позл подальше от рельсов.

Вероятно, лапа была зажата между рельсами, когда там проезжал поезд. Кота сразу отправили в ветеринарную клинику. В медучреждении состояние животного стабилизировали, обработали рану и дали обезболивающее. По словам Ольги, пушистику нужна операция на лапке. Если ее не сделать, то конечность загноится и может произойти заражение крови, которое приведет к смерти.

Сейчас у приюта, которым занимается зооволонтер, денег мало. Надо оплатить операцию и послеоперационный уход за янтариком.

Котик сможет в будущем обрести новую семью, но пока он никому не нужен, поэтому животное нужно поставить на ноги. Если у вас есть возможность помочь Янтарику финансово, средства на операцию можно перечислить по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кота Янтарика”
 

Новости Днепра про Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

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Новости Днепра про Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот ЯнтарикУкраїнська Новости Днепра про Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот ЯнтарикРусский

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