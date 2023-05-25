Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
Кота Янтарика нашли вблизи железнодорожных путей. Когда его увидели местные жители, пушистик был весь в крови и с оторванной передней лапкой позл подальше от рельсов.
Вероятно, лапа была зажата между рельсами, когда там проезжал поезд. Кота сразу отправили в ветеринарную клинику. В медучреждении состояние животного стабилизировали, обработали рану и дали обезболивающее. По словам Ольги, пушистику нужна операция на лапке. Если ее не сделать, то конечность загноится и может произойти заражение крови, которое приведет к смерти.
Сейчас у приюта, которым занимается зооволонтер, денег мало. Надо оплатить операцию и послеоперационный уход за янтариком.
Котик сможет в будущем обрести новую семью, но пока он никому не нужен, поэтому животное нужно поставить на ноги. Если у вас есть возможность помочь Янтарику финансово, средства на операцию можно перечислить по реквизитам ниже.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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