Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

В Днепре нуждается в помощи котик Янтарик

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Кота Янтарика нашли вблизи железнодорожных путей. Когда его увидели местные жители, пушистик был весь в крови и с оторванной передней лапкой позл подальше от рельсов.

Вероятно, лапа была зажата между рельсами, когда там проезжал поезд. Кота сразу отправили в ветеринарную клинику. В медучреждении состояние животного стабилизировали, обработали рану и дали обезболивающее. По словам Ольги, пушистику нужна операция на лапке. Если ее не сделать, то конечность загноится и может произойти заражение крови, которое приведет к смерти.

Сейчас у приюта, которым занимается зооволонтер, денег мало. Надо оплатить операцию и послеоперационный уход за янтариком.

Котик сможет в будущем обрести новую семью, но пока он никому не нужен, поэтому животное нужно поставить на ноги. Если у вас есть возможность помочь Янтарику финансово, средства на операцию можно перечислить по реквизитам ниже.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для кота Янтарика”

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