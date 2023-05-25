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У Дніпрі водій передавав дані генштабу РФ: його судитимуть за держзраду

Сьогодні 14:04
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У Дніпрі затримали водія, який зливав дані росіянам.

Новости Днепра про У Дніпрі водій передавав дані генштабу РФ: його судитимуть за держзраду

Про це повідомляє обласна прокуратура. 

 
Зокрема, він зливав координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони ЗСУ. Крім цього, водій інформував росіян про точне місцерозташування об’єктів критичної інфраструктури, серед яких були тягові та електропідстанції.
 
Його спіймали в січні 2023 року, якраз коли водій виконував чергове доручення та фотографував потрібні об’єкти. Тоді у нього вилучили телефон з доказами та оголосили про підозру.
 

Наразі водій перебуває під вартою, йому загрожує п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про У Дніпрі водій передавав дані генштабу РФ: його судитимуть за держзрадуУкраїнська

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