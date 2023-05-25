У Дніпрі водій передавав дані генштабу РФ: його судитимуть за держзраду

Наразі водій перебуває під вартою, йому загрожує п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє обласна прокуратура.
Наразі водій перебуває під вартою, йому загрожує п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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