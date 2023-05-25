Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)

В ботаническом саду ДНУ расцвело необычное дерево – тюльпановое.
Об этом сообщил в Facebook Анатолий Кабар, директор ботсада.
25.05.2023 года. Ботанический сад ДНУ. Намек понятен? Неделю уже мучили, ожидая! Звонки через каждые полчаса. И вот, наконец! – написал он.
И опубликовал несколько снимков:
Отметим, что тюльпановое дерево — близкий родственник магнолии и происходит из Северной Америки. Дерево неприхотливое к почве, а вредители ему практически не угрожают. Продолжительность жизни растения достигает 500 лет.
Так что приходите скорее любоваться этой красотой!
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