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Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)

Сегодня 11:12
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Невероятная красота.

Новости Днепра про Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)

В ботаническом саду ДНУ расцвело необычное дерево – тюльпановое.

Об этом сообщил в Facebook Анатолий Кабар, директор ботсада.

25.05.2023 года. Ботанический сад ДНУ. Намек понятен? Неделю уже мучили, ожидая! Звонки через каждые полчаса. И вот, наконец! – написал он.

И опубликовал несколько снимков:

Новости Днепра про Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)

Новости Днепра про Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)

Новости Днепра про Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)

Отметим, что тюльпановое дерево — близкий родственник магнолии и происходит из Северной Америки. Дерево неприхотливое к почве, а вредители ему практически не угрожают. Продолжительность жизни растения достигает 500 лет.

Так что приходите скорее любоваться этой красотой!

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Новости Днепра про Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тюльпаны на ветках: в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО)Русский

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