Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

У ботанічному саду ДНУ розквітло незвичайне дерево – тюльпанове.
Про це повідомив у Facebook Анатолій Кабар, директор ботсаду.
25.05.2023 року. Ботанічний сад ДНУ. Натяк зрозумілий? Тиждень вже мучили, чекаючи! Дзвінки через кожні півгодини. І ось, нарешті! – написав він.
Та опублікував кілька знімків:
Зазначимо, тюльпанове дерево — близький родич магнолії та походить із Північної Америки. Дерево невибагливе до ґрунту, а шкідники йому практично не загрожують. Тривалість життя рослини сягає до 500 років.
Тож приходьте скоріше милуватися цією красою!
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