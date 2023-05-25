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  • Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

Сьогодні 11:12
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Неймовірна краса.

Новости Днепра про Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

У ботанічному саду ДНУ розквітло незвичайне дерево – тюльпанове.

Про це повідомив у Facebook Анатолій Кабар, директор ботсаду.

25.05.2023 року. Ботанічний сад ДНУ. Натяк зрозумілий? Тиждень вже мучили, чекаючи! Дзвінки через кожні півгодини. І ось, нарешті! – написав він.

Та опублікував кілька знімків:

Новости Днепра про Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

Новости Днепра про Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

Новости Днепра про Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

Зазначимо, тюльпанове дерево — близький родич магнолії та походить із Північної Америки. Дерево невибагливе до ґрунту, а шкідники йому практично не загрожують. Тривалість життя рослини сягає до 500 років.

Тож приходьте скоріше милуватися цією красою!

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Новости Днепра про Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)Українська

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