Тюльпани на гілках: у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО)

Неймовірна краса.

У ботанічному саду ДНУ розквітло незвичайне дерево – тюльпанове.

Про це повідомив у Facebook Анатолій Кабар, директор ботсаду.

25.05.2023 року. Ботанічний сад ДНУ. Натяк зрозумілий? Тиждень вже мучили, чекаючи! Дзвінки через кожні півгодини. І ось, нарешті! – написав він.

Та опублікував кілька знімків:

Зазначимо, тюльпанове дерево — близький родич магнолії та походить із Північної Америки. Дерево невибагливе до ґрунту, а шкідники йому практично не загрожують. Тривалість життя рослини сягає до 500 років.

Тож приходьте скоріше милуватися цією красою!

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