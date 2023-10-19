Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд

В Днепре и области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение.

Временно будут выключать свет потребителям, обслуживаемым Центральной энергетической компанией.

Об этом ЦЭК сообщает в своем телеграм-канале.

Свет будут выключать в Днепре, Вольногорске и Апостолово. У некоторых отключения будут продолжаться два дня подряд, то есть днем не будет, на ночь включат, а затем снова выключат. Так что готовьтесь.

Днепр

23 октября с 8 до 17:

ул. Василия Слипака: 51;

ул. Гладкова: 37, 38А, 39;

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни);

ул. Днепровская: 1-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;

ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;

ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Монтажная: 1-22;

ул. Моцарт: 1-14;

ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (дамы);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

ул. Августовская: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1-14;

ул. Солидарно: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7.

24 октября с 8 до 17:

ул. Гладкова: 22-32 (парни), 36, 38А;

ул. Инженерная: 7В, 8, 10, 12;

ул. Казакевича: 5, 7, 9;

ул. Калужская: 2;

ул. Казака Мамая: 12-20 (парни);

ул. Агрономичная: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные);

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни);

ул. Днепровская: 1-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;

ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;

ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Монтажная: 1-22;

ул. Моцарт: 1-14;

ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

ул. Августовская: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1-14;

ул. Солидарно: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

ул. Черноморская: 1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 9-13, 13А, 14-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-27, 29, 30А;

ул. Шпакова: 1, 2. 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 12, 12А, 13-15, 15А, 16-21, 21А, 22-30 (парни), 30А, 30Б;

пров. Анжерский: 1, 2, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пров. Студенческий: 1-15, 17, 19.

25 октября с 8 до 17:

ул. Гладкова: 22-32 (парни), 36, 38А;

ул. Инженерная: 7В, 8, 10, 12;

ул. Казакевича: 5, 7, 9;

ул. Казака Мамая: 12-20 (парни);

ул. Звенигородская: 24, 24А, 26, 28-46, 49, 51, 53;

ул. Калужская: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 14А;

ул. Старобельская: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;

ул. Агрономичная: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные);

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни);

ул. Днепровская: 1-10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,2,20,21,21А,22,;

ул. Экскаваторная: 1, 2, 2А, 3-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 17-27 (нечетные), 27А, 29;

ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;

ул. Звенигородская: 1-7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15-24, 24А, 25-47, 49, 51, 53;

ул. Зоологическая: 1, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;

ул. Кисловодская: 2, 2А,3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8-16, 16А, 17-26, 26А, 27-55, 57-65 (нечетные);

ул. Казака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А , 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А,

31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46;

31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46; ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;

ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

ул. Майкопская: 1, 2, 4-30, 30А, 30Б, 31-36, 36А, 37-47, 47А, 48-53, 53А, 54-63, 65, 67, 69;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Машиностроительная: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 16;

ул. Мирная: 1-29 (нечетные);

ул. Монтажная: 1-23, 23А, 24-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73;

ул. Моцарт: 1-14;

ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Посечно: 1, 2Б, 3-10, 10А, 11-13, 13А, 14-20, 20А, 21-36, 38-43, 43А, 44-61, 61А, 62-66, 68-82 (парни) ;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Победы: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-32, 34-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (парные), 134Б, 136-198 (парные);

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Подольская: 1-9 (нечетные), 9А, 11, 13, 13А;

ул. Пресовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

ул. Августовская: 1, 1А, 2-11, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1-14;

ул. Солидарно: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);

ул. Софиевская: 18;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старобельская: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Тракторная: 1, 2, 2А, 3-9, 9А, 10-13, 13А, 14, 14А, 15;

ул. Уманская: 1-9, 9А, 10-40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50-66 (парни), 66А;

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

ул. Черноморская: 1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 9-13, 13А, 14-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-27, 29, 30А;

ул. Шпакова: 1, 2. 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 12, 12А, 13-15, 15А, 16-21, 21А, 22-30 (парни), 30А, 30Б;

пров. Анжерский: 1, 2, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Новомиргородский: 2А, 10, 12А;

пров. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пров. Прессовый: 2-12 (парные), 12Б, 14, 16;

пров. Студенческий: 1-15, 17, 19.

проезд Александра Гальченко: 17.

26 октября с 8 до 17:

ул. Гладкова: 22-32 (парни);

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5, 7;

ул. Гавриленко: 8А;

просп. Александра Поля: 82Д, 84, 86, 88, 90, 92А, 94Б, 96Б, 98, 100А, 102Г, 104, 106, 110.

27 октября с 8 до 17:

ул. Автотранспортная: 2;

ул. Автозаводская: 1-43, 45Б, 46-50, 51А, 52-62, 64-86 (парные), 88Б, 90-100 (парные), 102Б, 104, 106, 112-124 (парные), 128-1 (парни);

ул. Арбатский: 34А, 36-49, 51, 53, 55;

ул. Зимняя: 1-11, 12А, 13-18, 20;

ул. Крамского: 1, 3, 5-11, 12А, 13-42, 43А, 44А, 45-47, 51Б;

ул. Криворожская: 22-50 (парные);

ул. Надбалковская: 4-24 (парные), 30, 38, 40А;

ул. Победителей: 1-15, 16А, 17-46, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84Б, 86-110 (парни);

ул. Правды: 1-23, 24А, 25-40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;

ул. Пржевальского: 2-8 (парные);

ул. Седова: 1-20, 22;

пров. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парни);

пров. Зимний: 1-6, 8;

пров. Изюмский: 12, 14, 31-45 (нечетные), 46А, 47, 51А, 55, 57А, 59-65 (нечетные), 67А, 69, 71А, 73, 75А, 77, 79А, 81, 88 87-95 (нечетные), 109;

пров. Изюмский второй: 33;

пров. Крамского: 1, 4;

пров. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Северный: 1-11, 12А, 14, 16;

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

проезд Шахматный: 2-9, 11, 12А, 14, 16-21, 22А, 23-29, 30А, 31-34, 35А, 36-47, 49-65 (нечетные), 67А;

просп. Слобожанский: 40;

тупик Криворожский: 1А, 3-15 (нечетные), 23-25, 27-41 (нечетные).

Вольногорск

23 октября с 8 до 17:

бульвар Мира: 10;

ул. Молодежная: 32А, 34А, 55;

ул. Центральная: 45, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А.

24 октября с 8 до 17:

бульвар Мира: 2-8 (парные), 8А, 10;

ул. Варена: 15А;

ул. Гагарина: 1, 1Б, 3, 5, 7;

ул. Молодежная: 8, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 38А; ул. Промышленная: 18, 20;

ул. Центральная: 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 47Г, 49, 49А, 49Б, 49В.

25 октября с 8 до 17:

ул. Центральная: 61, 61А, 65А, 75, 75А, 75В, 77А, 77Б, 79В;

бульвар Мира: 11Б.

26 октября с 8 до 17:

с. ПОСУНЬКИ: ул. Степовая: 4А.

27 октября с 8 до 17:

ул. Центральная: 30, 45.

Криворожский район

23 октября с 8 до 17 у Апостолово:

ул. Покровская: 50Б.

27 октября с 8 по 17:

ул. Освобождения: 109.

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