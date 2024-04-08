Цирк в Днепре признали «критически важным» предприятием, а работникам хотят дать «бронь» от мобилизации

Днепровские циркачи могут получить бронь от мобилизации.

Украину всколыхнула новость о том, что сотрудников Государственного передвижного цирка могут «забронировать» от мобилизации, поскольку учреждение признали критически важным для функционирования и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Соответствующий приказ издало Министерство культуры и информационной политики.

Помимо передвижного цирка в этот перечень внесли ряд музеев и СМИ, в том числе телеканалы, участвующие в Едином телемарафоне. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, 8 апреля.

В документе говорится, что на время действия военного положения работников этих учреждений «бронируют» от мобилизации. Эта новость возмутила украинцев, поскольку культура и информационная политика это дело важное, но не настолько, чтобы освобождать от призыва работников этих учреждений.

Днепровский государственный цирк также вошел в список «критических» предприятий. Соответствующий приказ можно найти на сайте Минкульта. В этот список также добавились Государственная цирковая компания Украины, ГП «Одесский государственный цирк», ГП «Национальный цирк Украины», ГП «Харьковский государственный цирк им. Ф.Д Яшинова», ГП «Запорожский государственный цирк», а также «Криворожский государственный цирк» «.

Впрочем, текст приказа найти не удалось, ведь нажав на нужную ссылку на сайте, нас перекидывает на совсем другой документ.

В то же время с документом, где речь идет о признании «критически» важным предприятием Криворожского государственного цирка все в порядке, вероятно, это техническая ошибка и человек, который отвечает за наполнение сайта «промахнулся» и не заменил файл.

Однако следует отметить, что схожие проблемы есть и с другими документами, поэтому нельзя исключать того, что в Минкульте «дали заднюю» и передумали давать «бронь» нескольким государственным учреждениям, среди которых цирк в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: