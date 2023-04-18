Цена выросла в 38 раз: за сколько продали заброшенную 7-этажку в центре Днепра

На днях состоялся аукцион, во время которого продали заброшенное офисное здание в центре Днепра, между Екатеринославским бульваром и улицей Сечевых Стрельцов. Желающих приобрести аварийное сооружение на улице Шевченко было шестеро, а в ходе торгов цена выросла почти в 38 раз.
Начальная стоимость лота была 5270098 гривен, а победитель аукциона предложил 200 миллионов гривен. Как указано на сайте Prozorro.Продажи, сейчас ожидается публикация протокола.
Победителем стало ООО «Ландшафт плюс». Согласно информации из открытых реестров, предприятие занимается предоставлением ландшафтных услуг и зарегистрировано в Днепре.
Это заброшенное здание принадлежало «Днепропетровскавтотранссервису». Во время аукциона отмечалось, что продается именно сооружение, но земля под ним – нет, ведь этот участок принадлежит городу, а право на пользование им имеет областная прокуратура.
Офисную семиэтажку построили еще в 1982 году, и с первых дней она была проблемной. Из-за близости строительства к жилым домам, сваи не погрузили на необходимую глубину, поэтому со временем внутри начала разрушаться лестница и стены, и сооружение превратилось в аварийное. До 2003 года здесь еще сдавали офисы, но почти 20 лет единственными посетителями были бездомные и городские экстремалы.
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