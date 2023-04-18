Ціна зросла у 38 разів: за скільки продали закинуту 7-поверхівку в середмісті Дніпра

У Дніпрі продали закинуту споруду на вулиці Шевченка.

Днями відбувся аукціон під час якого продали закинуту офісну будівлю у середмісті Дніпра між Катеринославським бульваром та вулицею Січових Стрільців. Бажаючих придбати аварійну споруду на вулиці Шевченка було шестеро, а під час торгів ціна зросла майже в 38 разів.

Початкова вартість лоту була 5 270 098 гривень, а переможець аукціону запропонував 200 мільйонів гривень. Як зазначено на сайті Prozorro.Продажі, наразі очікується публікування протоколу.

Переможцем стало ТОВ “Ландшафт плюс”. Згідно до інформації з відкритих реєстрів, це підприємство займається наданням ландшафтних послуг та зареєстроване в Дніпрі.

Ця закинута будівля належала “Дніпропетровськавтотранссервісу”. Під час аукціону зазначалося, що продається саме споруда, але земля під нею – ні, адже ця ділянка належить місту, а право на користування нею має обласна прокуратура.

Офісну семиповерхівку побудували ще 1982 році, а з перших днів вона була проблемною. Через близькість будівництва до житлових будинків, палі не занурили на необхідну глибину, тому згодом всередині почали руйнуватися сходи та стіни, і споруда перетворилася на аварійну. До 2003 року тут ще здавали офіси, але майже 20 років єдиними відвідувачами були безхатьки та міські екстремали.

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