Трудно, но мы сильные: продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, — Генштаб

Военные уничтожили три пункта управления оккупантов, а за Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях — отражены более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск Вооруженных Сил русской Федерации.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток произвел обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.

В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время, во время таких проверок, оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 1 удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления противника.

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