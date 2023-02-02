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Троим погибшим на войне каменчанам посмертно присвоены госнаграды

Сегодня 10:00
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За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указами Президента Украины №25/2023, №36/2023, №46/2023 посмертно награждены каменчане.

Новости Днепра про Троим погибшим на войне каменчанам посмертно присвоены госнаграды

Орденом «За мужество» ІІІ степени
 
Головко Виталий Николаевич – солдат. Родился 25 декабря 1976 года. Погиб 26 октября в Донецкой области.
 
Прядка Николай Викторович – сержант. Родился 6 сентября 1977 года. Погиб 10 ноября в Харьковской области.
 
Медалью «Защитнику Отечества»
 
Поясница Сергей Владимирович – старший солдат. Родился 23 июля 1975 года. Погиб 22 сентября в Донецкой области.

Новости Днепра про Троим погибшим на войне каменчанам посмертно присвоены госнаградыУкраїнська Новости Днепра про Троим погибшим на войне каменчанам посмертно присвоены госнаградыРусский

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