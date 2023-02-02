Троим погибшим на войне каменчанам посмертно присвоены госнаграды

Поясница Сергей Владимирович – старший солдат. Родился 23 июля 1975 года. Погиб 22 сентября в Донецкой области.

Прядка Николай Викторович – сержант. Родился 6 сентября 1977 года. Погиб 10 ноября в Харьковской области.

Головко Виталий Николаевич – солдат. Родился 25 декабря 1976 года. Погиб 26 октября в Донецкой области.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указами Президента Украины №25/2023, №36/2023, №46/2023 посмертно награждены каменчане.

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