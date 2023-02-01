Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у Коломойского

Сегодня всю страну всколыхнули новости об обысках у олигарха из Днепра Игоря Коломойского, экс-министра МВД Арсена Авакова, а также у чиновников из киевской налоговой службы, в частности, Оксаны Датий, у которой нашли список желаний, среди которых миллион долларов, соболиная шуба и элитные часы Breguet.
Это событие прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.
Можно долго обсуждать бессмысленные записки полоумной начальницы налоговой. Можно выкладывать в открытый доступ фотографии процессуальных действий в доме Коломойского, чтобы ему потом было легче жаловаться в ЕСПЧ. Можно раздавать направо и налево грозные интервью. Можно даже увольнять всяких упырей, которые за полгода тихонько восстановятся через суд и получат миллионные компенсации. Можно делать все, что вздумается. Ведь гражданам нравятся симулякры. А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов. Чтобы они не скрывали свое незаконное состояние. Вот тогда и поверим, что идет ожесточенная борьба с «внутренним врагом» – написал Борис Филатов.
Читайте также:
Автор:
Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже…
В Днепропетровской области разоблачили закрытый покерный клуб.
В Днепре с 1 февраля изменились тарифы за абонентское обслуживание.
Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40…
В Украине продолжается мобилизация. Предприятия могут забронировать своих работников, даже если те военнообязанные. Но для того, чтобы это сделать, компания должна отвечать определенным критериям. Каким именно – на днях уточнил Кабинет Министров Украины. «Бронирование» сделанные ранее будут действовать в течение…
Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже ноутбук.
Нужна ваша помощь!
В Днепропетровской области разоблачили закрытый покерный клуб.
В Днепре есть необычный дом. Находится он практически на реке, вернее, под ним есть коллектор, в который около 150 лет назад была заключена городская река Половица. По крайней мере, так гласят городские легенды
В Днепре в домах ОСМД/ЖСК, где не отключали свет, устанавливают систему дистанционного обесточивания
В Днепре нужно передавать показатели за газ новому поставщику.
В Днепре с 1 февраля изменились тарифы за абонентское обслуживание.
Сегодня, 1 февраля, жители Чечеловского района Днепра могли видеть густой черный дым.
В яхт-клубе поселился новый пернатый любимец.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!