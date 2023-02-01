Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у Коломойского

Сегодня 19:06
просмотров

"А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов", – отметил мэр Днепра.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у Коломойского

Сегодня всю страну всколыхнули новости об обысках у олигарха из Днепра Игоря Коломойского, экс-министра МВД Арсена Авакова, а также у чиновников из киевской налоговой службы, в частности, Оксаны Датий, у которой нашли список желаний, среди которых миллион долларов, соболиная шуба и элитные часы Breguet.

Это событие прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

Можно долго обсуждать бессмысленные записки полоумной начальницы налоговой. Можно выкладывать в открытый доступ фотографии процессуальных действий в доме Коломойского, чтобы ему потом было легче жаловаться в ЕСПЧ. Можно раздавать направо и налево грозные интервью. Можно даже увольнять всяких упырей, которые за полгода тихонько восстановятся через суд и получат миллионные компенсации. Можно делать все, что вздумается. Ведь гражданам нравятся симулякры. А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов. Чтобы они не скрывали свое незаконное состояние. Вот тогда и поверим, что идет ожесточенная борьба с «внутренним врагом» – написал Борис Филатов.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у Коломойского

Читайте также:

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у КоломойскогоУкраїнська Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у КоломойскогоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 18:33
    На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности

    Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже…

    Криворожский Лас-Вегас: правоохранители «накрыли» подпольный покерный клуб
    Новости Днепра
    Сегодня 17:44
    Криворожский Лас-Вегас: правоохранители «накрыли» подпольный покерный клуб

    В Днепропетровской области разоблачили закрытый покерный клуб.

    В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:34
    В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности

    В Днепре с 1 февраля изменились тарифы за абонентское обслуживание.

    В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

    Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40…

    Последние новости

    Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку
    Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку

    В Украине продолжается мобилизация. Предприятия могут забронировать своих работников, даже если те военнообязанные. Но для того, чтобы это сделать, компания должна отвечать определенным критериям. Каким именно – на днях уточнил Кабинет Министров Украины. «Бронирование» сделанные ранее будут действовать в течение…

    Сегодня 19:04
    просмотров
    На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности
    На вокзале Днепра можно бесплатно зарядить телефон: подробности

    Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже ноутбук.

    Сегодня 18:33
    0
    просмотров
    В больнице с 20 января: в Днепре ищут родственников пожилой женщины, у которой проблемы с памятью
    В больнице с 20 января: в Днепре ищут родственников пожилой женщины, у которой проблемы с памятью

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:54
    0
    просмотров
    Криворожский Лас-Вегас: правоохранители «накрыли» подпольный покерный клуб
    Криворожский Лас-Вегас: правоохранители «накрыли» подпольный покерный клуб

    В Днепропетровской области разоблачили закрытый покерный клуб.

    Сегодня 17:44
    0
    просмотров
    Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица
    Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица

    В Днепре есть необычный дом. Находится он практически на реке, вернее, под ним есть коллектор, в который около 150 лет назад была заключена городская река Половица. По крайней мере, так гласят городские легенды

    Сегодня 17:36
    просмотров
    Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегда
    Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегда

    В Днепре в домах ОСМД/ЖСК, где не отключали свет, устанавливают систему дистанционного обесточивания

    Сегодня 17:07
    просмотров
    Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков
    Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков

    В Днепре нужно передавать показатели за газ новому поставщику.

    Сегодня 16:34
    просмотров
    В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности
    В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности

    В Днепре с 1 февраля изменились тарифы за абонентское обслуживание.

    Сегодня 16:34
    0
    просмотров
    В Чечеловском районе Днепра был виден черный густой дым: подробности от спасателей
    В Чечеловском районе Днепра был виден черный густой дым: подробности от спасателей

    Сегодня, 1 февраля, жители Чечеловского района Днепра могли видеть густой черный дым.

    Сегодня 16:11
    0
    просмотров
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился индюк (ФОТО)
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился индюк (ФОТО)

    В яхт-клубе поселился новый пернатый любимец.

    Сегодня 15:40
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх