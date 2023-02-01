Мэр Днепра прокомментировал сегодняшние обыски у Коломойского

"А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов", – отметил мэр Днепра.

Сегодня всю страну всколыхнули новости об обысках у олигарха из Днепра Игоря Коломойского, экс-министра МВД Арсена Авакова, а также у чиновников из киевской налоговой службы, в частности, Оксаны Датий, у которой нашли список желаний, среди которых миллион долларов, соболиная шуба и элитные часы Breguet.

Это событие прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

Можно долго обсуждать бессмысленные записки полоумной начальницы налоговой. Можно выкладывать в открытый доступ фотографии процессуальных действий в доме Коломойского, чтобы ему потом было легче жаловаться в ЕСПЧ. Можно раздавать направо и налево грозные интервью. Можно даже увольнять всяких упырей, которые за полгода тихонько восстановятся через суд и получат миллионные компенсации. Можно делать все, что вздумается. Ведь гражданам нравятся симулякры. А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов. Чтобы они не скрывали свое незаконное состояние. Вот тогда и поверим, что идет ожесточенная борьба с «внутренним врагом» – написал Борис Филатов.

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