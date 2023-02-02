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  • Трьох полеглих на війні кам’янчан посмертно відзначено держнагородами

Трьох полеглих на війні кам’янчан посмертно відзначено держнагородами

Сьогодні 10:00
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За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указами Президента України №25/2023, №36/2023, №46/2023 посмертно нагороджені кам’янчани.

Новости Днепра про Трьох полеглих на війні кам'янчан посмертно відзначено держнагородами

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Головко Віталій Миколайович – солдат. Народився 25 грудня 1976 року. Загинув 26 жовтня на Донеччині.

Прядка Микола Вікторович – сержант. Народився 6 вересня 1977 року. Загинув 10 листопада на Харківщині.

Медаллю «Захиснику Вітчизни»

Новости Днепра про Трьох полеглих на війні кам'янчан посмертно відзначено держнагородамиУкраїнська Новости Днепра про Трьох полеглих на війні кам'янчан посмертно відзначено держнагородамиРусский

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