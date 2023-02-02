Трьох полеглих на війні кам’янчан посмертно відзначено держнагородами

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Головко Віталій Миколайович – солдат. Народився 25 грудня 1976 року. Загинув 26 жовтня на Донеччині.
Прядка Микола Вікторович – сержант. Народився 6 вересня 1977 року. Загинув 10 листопада на Харківщині.
Медаллю «Захиснику Вітчизни»
Поперека Сергій Володимирович – старший солдат. Народився 23 липня 1975 року. Загинув 22 вересня на Донеччині.
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