Трьох полеглих на війні кам’янчан посмертно відзначено держнагородами

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указами Президента України №25/2023, №36/2023, №46/2023 посмертно нагороджені кам’янчани.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Головко Віталій Миколайович – солдат. Народився 25 грудня 1976 року. Загинув 26 жовтня на Донеччині . Прядка Микола Вікторович – сержант. Народився 6 вересня 1977 року. Загинув 10 листопада на Харківщині .

Медаллю «Захиснику Вітчизни»

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