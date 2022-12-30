Трое детей потеряли отца: погиб Воин из Днепропетровщины

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Национальный банк Украины с 1 января 2023 года начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов. Деньги будут и дальше находиться в обиходе, но при желании граждане смогут обменять их на более новые купюры.
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Она считается основательницей стиля панк в высокой моде.
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По состоянию на 18:00 29 декабря в Днепре снова применяются стабилизационные отключения света. Городские власти сделали все возможное, чтобы как можно оперативнее восстановить работу всей критической инфраструктуры.
В пятницу, 30 декабря, в Днепре пройдет мероприятие для автомобилистов. Он получил название «Новогодний автопробег-2023». Водителей и представителей автомобильных клубов призывают присоединяться.
Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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