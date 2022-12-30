Трое детей потеряли отца: погиб Воин из Днепропетровщины

Похоронят воина в 13.00 на кладбище с. Свободное Божедаровское территориальное общество Каменского района.

Панихида и церемония прощания с погибшим воином состоятся 30 декабря в 12:00 в храме на территории пос. Божедаровка Каменского района.

Валерий проходил службу в должности гранатометчика штурмовой роты. У него остались жена, трое детей и мать.

В марте был призван в ряды ВСУ.

24 декабря 2022, во время выполнения боевого задания погиб солдат ВСУ Кривошей Валерий Иванович. Произошло это вблизи Торецка в Донецкой области. Мужу было 46 лет.

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