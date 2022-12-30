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Троє дітей втратили батька: загинув Воїн з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:00
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24 грудня 2022 року, під час виконання бойового завдання загинув солдат ЗСУ Кривошей Валерій Іванович. Сталося це поблизу Торецька Донецької області. Чоловікові було 46 років.

Новости Днепра про Троє дітей втратили батька: загинув Воїн з Дніпропетровщини

В березні був призваний до лав ЗСУ.
 
Валерій проходив службу на посаді гранатометника штурмової роти. У нього залишилися дружина, троє дітей та мати. 
 
Панахида та церемонія прощання з загиблим воїном відбудуться 30 грудня о 12:00 годині в храмі на території сел. Божедарівка Кам’янського району. 
 
Поховають воїна о 13.00 годині на кладовищі с. Вільне Божедарівської територіальної громади Кам’янського району.

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Новости Днепра про Троє дітей втратили батька: загинув Воїн з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Троє дітей втратили батька: загинув Воїн з ДніпропетровщиниРусский

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