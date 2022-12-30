Троє дітей втратили батька: загинув Воїн з Дніпропетровщини

24 грудня 2022 року, під час виконання бойового завдання загинув солдат ЗСУ Кривошей Валерій Іванович. Сталося це поблизу Торецька Донецької області. Чоловікові було 46 років.

В березні був призваний до лав ЗСУ.

Валерій проходив службу на посаді гранатометника штурмової роти. У нього залишилися дружина, троє дітей та мати.

Панахида та церемонія прощання з загиблим воїном відбудуться 30 грудня о 12:00 годині в храмі на території сел. Божедарівка Кам’янського району.

Поховають воїна о 13.00 годині на кладовищі с. Вільне Божедарівської територіальної громади Кам’янського району.

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