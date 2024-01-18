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  • Требовал «еды и денег от священника»: в Днепре неизвестный угрожал взорвать весь город

Требовал «еды и денег от священника»: в Днепре неизвестный угрожал взорвать весь город

Сегодня 17:37
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Странные записки нашли в нескольких местах.

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Неизвестный (пока) мужчина угрожал взорвать весь город, в частности, «АТБ» на улице Луговской, одну из школ, отделение «Ощадбанка» и т.д.

Записки с угрозами аноним оставил в нескольких местах. В них он требует «денег и еды от священника», 30 тысяч гривен (это из разных записок), также он хочет, чтобы ему возобновили водоснабжение.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Отмечается, что, когда «минер» оставлял одну из записок, он попал на камеры видеонаблюдения.

Мы обратились за комментарием в полицию по поводу этого инцидента. Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Продолжается проверка.

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