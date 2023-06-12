Ситуация на фронте сегодня 12 июня: что известно

Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелка, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудару в районе Берестового. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка, Торское и Серебрянка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Новоселовскому и Белогоровку на Луганщине и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановскогт и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецкая. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное, Каменское Запорожской области; Херсон, а также Очаков Николаевской области

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