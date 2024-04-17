Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Судят курсантку из Днепра, которая выдавала себя за военного, чтобы брать деньги с людей

Судят курсантку из Днепра, которая выдавала себя за военного, чтобы брать деньги с людей

Сегодня 17:04
просмотров

Мошенницу будут судить.

Новости Днепра про Судят курсантку из Днепра, которая выдавала себя за военного, чтобы брать деньги с людей

Студентка из Днепра выдавала себя за военного, чтобы получить 800 тысяч гривен.

20-летняя девушка под мужским именем создала фейковую мужскую страницу в соцсети. Выдавая себя за военнослужащего, она требовала деньги якобы на лечение и реабилитацию. По данным ДБР, это курсантка одного из правоохранительных вузов Днепра.

Жертвой курсантки стала женщина, с которой она познакомилась в Интернете. Во время общения обвиняемая неоднократно просила деньги на якобы лечение и реабилитацию после полученного ранения в зоне боевых действий.

Когда потерпевшая отказала, девушка потребовала передать средства, угрожая применением насилия и повреждением имущества.

Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, женщина перечислила более 800 тыс. грн на банковские счета студентки.

Сейчас курсантка под стражей и ждет суда.

Читайте также:

Новости Днепра про Судят курсантку из Днепра, которая выдавала себя за военного, чтобы брать деньги с людейУкраїнська Новости Днепра про Судят курсантку из Днепра, которая выдавала себя за военного, чтобы брать деньги с людейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы
    Новости Днепра
    Сегодня 20:12
    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы

    На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.

    Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:25
    Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)

    Змеиное гнездо заметили на Сичеславской Набережной.

    Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:40
    Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

    Нагорная часть Днепра стала интенсивно застраиваться в начале прошлого века.…

    Украиной стремительно распространяется опасная болезнь: какая ситуация с коклюшем на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 14:33
    Украиной стремительно распространяется опасная болезнь: какая ситуация с коклюшем на Днепропетровщине

    Стало известно, какая ситуация на Днепропетровщине с коклюшем.

    Последние новости

    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы
    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы

    На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.

    Сегодня 20:12
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли поле редких краснокнижных тюльпанов (ФОТО)
    На Днепропетровщине нашли поле редких краснокнижных тюльпанов (ФОТО)

    Редкие тюльпаны заметили на Днепропетровщине.

    Сегодня 19:24
    2
    просмотров
    По Синельниковскому району ударили ракетой: разрушены частные дома
    По Синельниковскому району ударили ракетой: разрушены частные дома

    Днепропетровщину за день обстреляли 17 раз.

    Сегодня 18:36
    2
    просмотров
    Жителям Днепропетровщины несколько часов транслировали российские каналы: что известно
    Жителям Днепропетровщины несколько часов транслировали российские каналы: что известно

    Жителям Днепропетровской области несколько часов показывали российские каналы вместо украинских.

    Сегодня 18:00
    2
    просмотров
    Делали еще в 1990-х: украинские электромобили от автобуса до экспортной «Таврии»
    Делали еще в 1990-х: украинские электромобили от автобуса до экспортной «Таврии»

    Сегодня в мире бум на электромобили. Все стараются пересесть на транспорт, которому не нужен бензин или дизель чтобы ездить, и если еще несколько лет назад на рынке было представлено только пару марок-производителей «электричек», то сегодня каждый автопроизводитель выпускает как машины…

    Сегодня 17:21
    1
    просмотров
    Требование от ТЦК и повестка: какая между ними разница
    Требование от ТЦК и повестка: какая между ними разница

    17 апреля в правительственном издании "Голос Украины" обнародовали новый закон о мобилизации, поэтому 18 мая он вступит в силу. Среди ожидающих военнообязанных изменений появление нового документа - требования, которые могут направлять призывнику представители ТЦК.

    Сегодня 16:16
    2
    просмотров
    Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)
    Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)

    Змеиное гнездо заметили на Сичеславской Набережной.

    Сегодня 15:25
    2
    просмотров
    Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)
    Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

    Нагорная часть Днепра стала интенсивно застраиваться в начале прошлого века. Сначала на Соборной горе появился горный институт, потом были возведены другие вузы. В 1930-х годов город уже дошел до территории современного Ботанического сада. После него – не было практически ничего,…

    Сегодня 14:40
    7
    просмотров
    Украиной стремительно распространяется опасная болезнь: какая ситуация с коклюшем на Днепропетровщине
    Украиной стремительно распространяется опасная болезнь: какая ситуация с коклюшем на Днепропетровщине

    Стало известно, какая ситуация на Днепропетровщине с коклюшем.

    Сегодня 14:33
    4
    просмотров
    В Днепре возле «Сильпо» с утра сидит привязанная к столбу собака: люди несут ей воду
    В Днепре возле «Сильпо» с утра сидит привязанная к столбу собака: люди несут ей воду

    В Днепре кто-то оставил собачку на бул. Славы.

    Сегодня 14:05
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх