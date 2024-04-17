Судят курсантку из Днепра, которая выдавала себя за военного, чтобы брать деньги с людей

Студентка из Днепра выдавала себя за военного, чтобы получить 800 тысяч гривен.
20-летняя девушка под мужским именем создала фейковую мужскую страницу в соцсети. Выдавая себя за военнослужащего, она требовала деньги якобы на лечение и реабилитацию. По данным ДБР, это курсантка одного из правоохранительных вузов Днепра.
Жертвой курсантки стала женщина, с которой она познакомилась в Интернете. Во время общения обвиняемая неоднократно просила деньги на якобы лечение и реабилитацию после полученного ранения в зоне боевых действий.
Когда потерпевшая отказала, девушка потребовала передать средства, угрожая применением насилия и повреждением имущества.
Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, женщина перечислила более 800 тыс. грн на банковские счета студентки.
Сейчас курсантка под стражей и ждет суда.
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