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  • Судитимуть курсантку з Дніпра, яка видавала себе за військового, аби брати гроші з людей

Судитимуть курсантку з Дніпра, яка видавала себе за військового, аби брати гроші з людей

Сьогодні 17:04
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Шахрайку судитимуть.

Новости Днепра про Судитимуть курсантку з Дніпра, яка видавала себе за військового, аби брати гроші з людей

Студентка з Дніпра видавала себе за військового, щоб отримати 800 тисяч гривень.

20-річна дівчина під чоловічим ім’ям створила фейкову чоловічу сторінку у соцмережі. Видаючи себе за військовослужбовця, вона вимагала гроші ніби то на лікування та реабілітацію. За даними ДБР, це курсантка одного із правоохоронних вишів Дніпра. 

Жертвою курсантки стала жінка, з якою вона познайомилася в інтернеті. Під час спілкування обвинувачена неодноразово просила гроші на нібито лікування та реабілітацію після отриманого поранення в зоні бойових дій.

Коли потерпіла відмовила, дівчина почала вимагати передати кошти, погрожуючи застосуванням насильства та пошкодженням майна.

Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, жінка перерахувала понад 800 тис грн на банківські рахунки студентки.

Наразі курсантка під вартою та чекає на суд.

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Новости Днепра про Судитимуть курсантку з Дніпра, яка видавала себе за військового, аби брати гроші з людейУкраїнська

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